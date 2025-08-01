Ветеринар дал советы, как не допустить ожирения у собаки Ветеринар Шеляков посоветовал не добавлять в рацион собаки хлеб и сосиски

Для того чтобы уберечь собаку от ожирения, следует исключить из ее рациона хлеб и сосиски, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, домашняя еда в основном вредна питомцам и приводит к проблемам со здоровьем.

Как говорят ветеринары, лишний вес идет из миски. Чаще всего это правильное утверждение. Чаще всего причина ожирения — домашняя еда, не совсем полезная для животных. Это сосиски, хлеб, пельмени и так далее. При таком кормлении риск возникновения ожирения наивысший. Главное — это нормальный режим движения и питания, — сказал Шеляков.

Он уточнил, что второй причиной ожирения могут стать различные эндокринные заболевания, приводящие к сбою липидного обмена. По словам ветеринара, важно регулярно проходить диспансерные осмотры, чтобы вовремя выявлять нарушения.

Ранее стало известно, что знаменитый пес по кличке Кругетс, прославившийся своим весом в 100 кг, скончался ночью 31 июля в Нижегородской области. Состояние собаки, которая похудела до 50 кг, резко ухудшилось в последние 24 часа.