Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 06:00

Ветеринар дал советы, как не допустить ожирения у собаки

Ветеринар Шеляков посоветовал не добавлять в рацион собаки хлеб и сосиски

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы уберечь собаку от ожирения, следует исключить из ее рациона хлеб и сосиски, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, домашняя еда в основном вредна питомцам и приводит к проблемам со здоровьем.

Как говорят ветеринары, лишний вес идет из миски. Чаще всего это правильное утверждение. Чаще всего причина ожирения — домашняя еда, не совсем полезная для животных. Это сосиски, хлеб, пельмени и так далее. При таком кормлении риск возникновения ожирения наивысший. Главное — это нормальный режим движения и питания, — сказал Шеляков.

Он уточнил, что второй причиной ожирения могут стать различные эндокринные заболевания, приводящие к сбою липидного обмена. По словам ветеринара, важно регулярно проходить диспансерные осмотры, чтобы вовремя выявлять нарушения.

Ранее стало известно, что знаменитый пес по кличке Кругетс, прославившийся своим весом в 100 кг, скончался ночью 31 июля в Нижегородской области. Состояние собаки, которая похудела до 50 кг, резко ухудшилось в последние 24 часа.

собаки
ветеринары
советы
здоровье
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата вступления в силу новых пошлин США
У экс-замглавы управления МЧС изъяли 52 млн рублей и шесть квартир
Офтальмолог назвал главную опасность просмотра телевизора для детей
Украинские дроны сбили над акваторией Таганрогского залива
«Нас ждали»: синхронист Мальцев о травле, триумфе на ЧМ и новых правилах
Названо число убитых и раненых бойцов ВСУ с начала года
День ВДВ: история, традиции и как отмечают в России
Военэксперт заявил о возрождении нацизма в ФРГ «хуже, чем при Гитлере»
Поток лавы может обратить во взрывающийся пар крупнейший ледник на Камчатке
Офтальмолог раскрыла секреты влияния черники и моркови на зрение
На крышу жилого дома под Ростовом рухнули обломки БПЛА
Трамп поднял пошлины для Канады «в ответ на бездействие»
Ветеринар дал советы, как не допустить ожирения у собаки
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 августа 2025 года
HR-эксперт объяснила, в каком случае зумеры становятся хорошими работниками
Британские наемники пытались прорваться в Херсонскую область по воде
«На морально-волевых»: боец ВС России 10 дней в одиночку противостоял ВСУ
Огромные потери, ВСУ остались без связи: успехи ВС РФ к утру 1 августа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 августа
Завтрак по-французски: бризоль с куриным фаршем — вкуснее омлета и яичницы
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.