Ветеран попросил защитить его от Навального

https://static.news.ru/photo/1042dcb6-c851-11ea-a16d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Ветеран Второй мировой войны, 94-летний Игнат Артеменко попросил следствие наказать политика Алексея Навального. Он считает, что оппозиционер оклеветал его.

Следственный комитет опубликовал на YouTube видеоролик, на котором выступает пенсионер.

Меня Навальный оклеветал, назвал холуем. Я не хочу с этим мириться, хочу просить, чтобы вы меня защитили и наказали его, — сказал он.

Ветеран отметил, что после получения информации о словах политика у него начался приступ стенокардии.

В начале июня в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.

Ранее NEWS.ru писал, что СК РФ избрал подписку о невыезде в качестве меры пресечения для политика по этому делу. Навальный сообщил, что узнал о подписке о невыезде от следователя, к которому явился на допрос. Блогер также утверждает, что проводивший допрос сотрудник СК отказался вносить в протокол заявление о политическом мотиве в этом деле. Обвиняемый и его адвокаты отказались подписывать документ.