Ветеран «Альфы»: Зеленский был вынужден капитулировать перед террористом

https://static.news.ru/photo/502ccad2-cb88-11ea-941c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/zelenskyyua

Президент Украины начал выполнять требования захватчика автобуса в Луцке из-за того, что спецслужбы оказались не в силах освободить пассажиров. Так считает почётный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Таким образом он прокомментировал видеообращение, которое по требованию захватчика записал президент Украины Владимир Зеленский. На видео он призвал всех посмотреть фильм «Земляне».

Видимо, спецслужбы Украины доложили Зеленскому, что они не могут решить проблему ни путём переговоров, ни силовым путём. И если они поняли, что без большого количества погибших заложников эту операцию не удастся провести, то, по всей видимости, они согласились на этот акт капитуляции, и Зеленский будет выполнять требования, — цитирует Гончарова «Москва 24».

По мнению ветерана, эта проблема политическая, а не украинских спецслужб, «которые не смогли решить проблему».

Зеленский записал видеообращение по просьбе террориста и открыл свой аккаунт в Facebook, доступ к которому до этого был ограничен. После начала штурма автобуса видео со страницы Зеленского исчезло.

Захват заложников произошёл утром 21 июля на Театральной площади. Сейчас с террористом ведутся переговоры. Мужчина выдвигал требования в Twitter. В микроблоге он сообщил, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — Ф. И. О., должность, я — террорист в законе». В противном случае, угрожает мужчина, он устроит взрывы.

Как писал NEWS.ru, стало известно о задержании террориста, захватившего заложников в Луцке.