Весенний призыв в РФ завершён успешно

https://static.news.ru/photo/0604ccb8-c6ef-11ea-9655-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса не повлияла на выполнение Министерством обороны РФ весенней призывной кампании. По её итогам в войска направлены 135 тысяч новобранцев.

Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, вызвавшую скептические прогнозы и опасения общественности, призыв в соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2020 года № 232 завершён с должным качеством и в срок, — цитирует Минобороны РИА Новости.

Также отмечается, что удалось избежать проникновение коронавируса в воинские части. Для этого военными предпринимались «беспрецедентные» меры вместе с исполнительными властями регионов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что денежные выплаты в размере двух тысяч рублей ежемесячно будут получать военнослужащие, проходящие службу по призыву. Это следует из соответствующего постановления правительства РФ. Как уточняется, призывники, проходящие службу в Росгвардии, Федеральной службе безопасности РФ и органах государственной охраны, будут получать денежное довольствие в размере 2086 рублей.