Правительство РФ продлило ежемесячные выплаты призывникам

https://static.news.ru/photo/b0cb75ca-c528-11ea-a188-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Денежные выплаты в размере двух тысяч рублей ежемесячно будут получать военнослужащие, проходящие службу по призыву, следует из соответствующего постановления правительства РФ.

Правительство Российской Федерации постановляет установить размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооружённых силах Российской Федерации, — 2 000 рублей, — говорится в постановлении правительства, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Как уточняется, призывники, проходящие службу в Росгвардии, Федеральной службе безопасности РФ и органах государственной охраны, будут получать денежное довольствие в размере 2 086 рублей.

Также предусмотрен ряд дополнительных выплат для военнослужащих за особые условия службы. Так, дополнительные надбавки полагаются за водолазные работы и прыжки с парашютом, работу с взрывоопасными предметами и участие в тушении пожаров. Небольшие бонусы положены и тем призывникам, которые работают с государственной тайной.

Эксперимент по выплате денежного довольствия солдатам-срочникам начался в 2012 году. Для этого президент России Владимир Путин два раза в год подписывал указ «О проведении в Вооружённых силах РФ эксперимента по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», где оговаривались размеры окладов.

Ранее NEWS.ru писал, что денежное довольствие военнослужащих и силовиков в РФ увеличится на 3% с 1 октября 2020 года. Соответствующий документ утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Такую же прибавку получат сотрудники ФСИН, МВД, пожарные, таможенники и руководство органов фельдъегерской связи. Её размер подлежит округлению до целого рубля в большую сторону. В 2019-м оклад военнослужащих и правоохранителей повысили с октября на 4,3%.

В декабре 2019-го Министерство обороны предлагало повысить до двух тысяч рублей в месяц оклады призывников Вооружённых сил и иных силовых структур. На тот момент срочники получали зарплату в зависимости от должности. Старшина батальона — 1800 рублей, а пулемётчик — 1100 рублей. Инициатива установить единый оклад для всех служащих была озвучена по итогам эксперимента ведомства по унификации окладов.

Согласно данным ведомства, за счёт исследования довольствие всех категорий военнослужащих по призыву выросло. У представителей первичных воинских должностей — в среднем на 400–900 рублей, у командиров и начальников постов — в среднем на 160–590 рублей.