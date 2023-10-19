«Веселый парень»: экс-коллега о подозреваемом в убийстве сыне Намина Экс-коллега Романа Микояна назвал его хорошим и веселым человеком

Фото: СК РФ

Сын рок-музыканта Стаса Намина Роман, подозреваемый в убийстве своего брата и бабушки, был веселым и общительным человеком, рассказал РЕН ТВ его бывший коллега. По словам мужчины, Роман не конфликтовал с родными и всегда отзывался о них хорошо.

Ничего экстраординарного не было. Хороший веселый парень. Очень коммуникабельный, очень общительный, — сказал собеседник телеканала.

Он также отметил, что ему не доводилось слышать от Романа жалоб на родных или ссоры с ними. Напротив, тот тепло отзывался о брате и вообще производил впечатление хорошего семьянина.

Ранее сообщалось, что Роман Микоян сознался в убийстве своей 85-летней бабушки Полины Ткаченко (тещи Стаса Намина) и 30-летнего брата Артема. На допросе он заявил, что решился на преступление, не выдержав критики со стороны родственников, призывавших его прекратить принимать наркотики.

Тела тещи и сына Стаса Намина были обнаружены 19 октября на семейной даче, расположенной в деревне Крюково Истринского района Подмосковья. Следователи нашли на них множественные колото-резаные раны. Подозреваемый в совершении преступления был задержан полицейскими по горячим следам.

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