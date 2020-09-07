Версия о «Новичке» не подтвердилась после выхода Навального из комы

https://static.news.ru/photo/51f2760e-f122-11ea-bf2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Выход оппозиционера Алексея Навального из комы в немецкой клинике Charité подтверждает тот факт, что его состояние не связано с попаданием в организм веществ из группы «Новичок». Об этом заявил российский учёный и один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк.

Исключаю его отравление. Потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, то он бы вышел из комы, но миоз — сужение зрачка — был бы все равно. Таких симптомов не было, — цитирует РИА Новости Ринка.

По его словам, «Новичок» создавался как полная альтернатива ядерному оружию, поэтому вещество имеет стопроцентную летальность.

Значит, это не «Новичок», — добавил учёный.

Ранее врачи немецкой клиники Charité заявили, что состояние здоровья оппозиционера Алексея Навального значительно улучшилось, и медикам удалось вывести пациента из состояния искусственной комы. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, он реагирует на вербальные стимулы.

Заявление Charité о выходе Алексея Навального из комы заставило скептически настроенных журналистов и общественников из России гадать, покажут ли политика общественности. Многие предположили, что всё происходящее — заранее срежессированный ход. Так, Telegram-канал «Темы» предположил, что Навального могут спрятать, как бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые тоже, как утверждают на Западе, были отравлены веществом из группы ядов «Новичок».

Такой вариант развития событий рассматривает и журналист Роман Голованов. Коллега Голованова Армен Гаспарян допустил, что западные политики начнут позиционировать российского оппозиционера как нового лидера нации и организуют для него «гастрольный тур — ПАСЕ, ООН, Верховная рада. В свою очередь журналистка Юлия Витязева назвала произошедшее с Навальным «недоотравлением», которое Навального позволило Charité поднять расценки на свои услуги. Наконец, политолог Александр Сосновский утверждает, что заранее предсказал «чудесное выздоровление». Правда, оно, отметил он, произошло на два дня позже, чем он ожидал.

Российский оппозиционер больше двух недель находился в искусственной коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20-го числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок», писал NEWS.ru.