Верховный суд РФ позволил не выплачивать взятый мошенником кредит Верховный суд РФ признал недействительным оформленный мошенником кредит

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Верховный суд РФ постановил признать ничтожным кредитный договор, оформленный мошенниками через взломанный аккаунт клиента в мобильном приложении банка, пишет ТАСС. В материале уточняется, что три суда выявили в действиях жертвы «признаки неосмотрительного поведения в использовании электронной подписи и технических средств» и лишь Верховный вошел в положение потерпевшей.

Злоумышленники, как выяснили журналисты, переподключили телефонный номер жертвы и взяли от ее имени кредит на 265,5 тысячи рублей. Следствие в рамках возбужденного уголовного дела определило подозреваемого и объявило его в розыск. Также суд обратил внимание, что банк не проявил достаточной бдительности при выдаче средств, позволив случиться обману.

Житель Краснодарского края ранее отдал мошенникам 5 млн рублей. Мужчина поверил «сотрудникам», которые пообещали ему установку счетчика и замену газового оборудования.

До этого 61-летний житель Калининского района Санкт-Петербурга перевел мошенникам 6,4 млн рублей. Мужчину убедили в том, что он общается с сотрудником Центрального банка.

Тем временем депутат Госдумы Антон Немкин предупредил о новой схеме телефонного мошенничества, нацеленной на школьников. По его словам, преступники звонят детям от имени школ, сообщая о ЧП с родителями и требуя срочно передать деньги «курьеру». Кроме того, используются сбор личных данных под видом анкетирования, фиктивные сборы на нужды класса с указанием имен учителей и рассылка вредоносных ссылок под видом школьных чатов. Депутат подчеркнул важность разъяснительных бесед с детьми о схемах обмана.