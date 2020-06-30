Верховный суд признал незаконным запрет мэрии Москвы на митинг оппозиции

https://static.news.ru/photo/1e675ede-bae1-11ea-8ab9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева рассказала, что в 2019 году обжаловала решение мэрии Москвы об отказе в согласовании шествия за честные выборы. В июне 2020 года Верховный суд признал действия столичной власти незаконными.

По её словам, городское руководство не предоставило альтернативной площадки для акции, передаёт Znak.com.

Тверской суд подмахнул. Мол, нет в Москве места, где без опасности для себя могут пройти 30 тысяч человек. И Мосгорсуд подмахнул. А Верховный скривился и не стал, — поделилась она.

Теперь мэрия должна направить политику письмо и предложить новый маршрут для шествия.

Кто хочет помитинговать 3 сентября 2019 гола? Обращайтесь, седлайте вашу машину времени — и вперед, в прошлое, в лето арестов, ночных обысков и украденных выборов, — подчеркнула она.

Юрист «Правозащиты Открытки» Алёна Борисова рассказала, что городская администрация должна предоставить альтернативную площадку и время для мероприятия.

Теперь посмотрим, как мэрия будет исполнять решение ВС, — заключила она.

Летние протесты в 2019 году в столице были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменяют участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Некоторым уже назначили реальные сроки заключения.

«Московское дело» вызвало широкий резонанс. В защиту его «узников», в частности, выступило более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых.

Ранее Тверской суд Москвы не удовлетворил иск Сергея Абаничева о компенсации морального вреда. Правоохранительные органы возбудили против него незаконное уголовное преследование из-за дела о массовых беспорядках, писал NEWS.ru.