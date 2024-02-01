Веллер призвал «размонтировать Россию» в беседе с Вованом и Лексусом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россию необходимо «размонтировать на части», заявил писатель Михаил Веллер пранкерам Вовану и Лексусу, которые позвонили ему под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале пранкеров, в этом случае Приморье, Дальний Восток и Забайкалье отойдут Китаю, а остальная Россия развалится на несколько частей.

С точки зрения безопасности соседей России спокойнее, чтобы она размонтировалась на части. <...> Будут сырьевые районы — Западная Сибирь прежде всего. Будет район, ориентированный на североевропейскую культуру, — это Петербург и окрестности. Будет Кубань, которая будет жить сельским хозяйством. Средняя Россия вообще никому не нужна, ее заселят мигранты, и там вообще все кончится, — подчеркнул писатель.

Ранее писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом сказала, что отправляла деньги на Украину. В ходе диалога автор книг также заявила, что симпатизирует Владимиру Зеленскому и надеется, что он сможет справиться с «сильными проблемами» в вопросе коррупции. По словам Улицкой, ей не нравятся теракты, устроенные спецслужбами Украины на территории России, но она считает, что у Киева есть на это право.