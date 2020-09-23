Ведущий Первого канала покинул студию из-за видео с голыми датчанами

https://static.news.ru/photo/49abad6c-fd98-11ea-801f-fa163e074e61_660.jpg Артём Шейнин Фото: facebook.com/artem.sheynin

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артём Шейнин покинул студию во время эфира. Демарш произошёл после сюжета о детском телешоу в Дании, участники которого полностью разделись, чтобы рассказать об интимных частях тела маленьким зрителям.

После просмотра видеоматериала репортёр всем своим видом показал, что такое ему неприятно. Он поднёс руку к горлу, показав, что его «тошнит» от происходящего на экране, и покинул съёмочный павильон. Вести программу остался его коллега Анатолий Кузичев, пишет KP.RU.

Впрочем, через некоторое время Шейнин вернулся в студию, после чего предложил партнёру по передаче «хотя бы рот прополоскать». Он категорично назвал датскую программу «шоу уродов».

Ранее NEWS.ru писал, что участники популярного в Дании детского телешоу Ultra Strips Down разделись догола, предложив детям задавать любые вопросы, в том числе о половых органах. Продюсеры передачи заверили, что сделали программу для создания атмосферы бодипозитива и борьбы со стыдом перед физическими недостатками.

Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв резко раскритиковал участников детского телешоу в Дании. Он заявил, что под видом сексуального просвещения европейские телевизионщики «насилуют психику детей». Он задался вопросом, что происходит с мозгами европейцев, где за шлепок по попе 30 лет назад есть вероятность стать фигурантом уголовного дела о домогательствах, но при этом можно показывать голых взрослых людей в детском телеэфире.