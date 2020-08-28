Совет да любовь: в ЗАГСах Москвы ведущим свадьбы сможет стать кто угодно

https://static.news.ru/photo/ec1f5db4-ea97-11ea-9672-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Посетителям московских отделений ЗАГСов предложат провести чью-либо свадьбу. Сделать это сможет любой желающий.

Есть, впрочем, два нюанса. Во-первых, это ненадолго, а всего на четыре дня — с 1 по 4 сентября. Во-вторых, церемонии бракосочетания виртуальные — в VR-очках, сообщается на сайте мэра Москвы.

В проекте примут участие восемь отделов ЗАГС. С помощью технологии виртуальной реальности новоиспечённый ведущий сможет оказаться в зале бракосочетаний, где столкнётся с целым набором как самых типичных, так и наиболее стрессовых ситуаций. В каждой из них надо будет оперативно принимать решение — например, если кто-то из молодожёнов в шутку или всерьёз вместо «да» вдруг скажет «нет». И тогда ведущий встанет перед дилеммой, что делать в такой ситуации дальше.

Самое интересное начинается после выбора действия, особенно если пользователь ошибся. Актёры в видеоролике, который показывают в VR-очках, реалистично отыгрывают скандал и возмущение, после чего человек точно запомнит, почему тот или иной вариант ответа неправильный, — сказано в сообщении.

Таким образом, уверены авторы эксперимента, каждый сможет не просто побывать «по ту сторону» свадьбы, но и на собственном примере понять, что это совсем не спокойная, простая и рутинная работа, как зачастую думают обыватели.

В общей сложности в виртуальной реальности заложено 13 интерактивных сюжетов, но их разные сочетания с учётом выбора того или иного действия ведущим делают каждую церемонию бракосочетания особенной.

Ранее NEWS.ru писал, что среди бойцов Росгвардии было решено проводить обучение и тренировки в виртуальной реальности. К слову, она захватывает реальный мир всё больше. Так, с помощью VR-очков риелторы продают жильё, демонстрируя его покупателям. Есть попытки применить такие гаджеты и в животноводстве. Они, как выяснилось, успокаивают коров.