Вдова сына Хрущёва опровергла его самоубийство

https://static.news.ru/photo/24b05210-b6f3-11ea-b623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Вдова Сергея Хрущёва Валентина Голенко опровергла сообщения, что сын генсека ЦК КПСС погиб от огнестрельного ранения в голову. Она утверждает, что он скончался от старости.

Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении, — от старости. Он уже болел два года, — заявила РИА Новости Голенко.

Она подчеркнула, что считает инсинуациями сведения о гибели Сергея Хрущёва.

Как писал NEWS.ru, The New York Times опубликовала некролог Сергею Хрущёву, сыну советского генсека ЦК КПСС Никиты Хрущёва, который скончался в США 18 июня. Из него следует, что причиной смерти стало самоубийство. В тот день его жена Валентина Голенко обнаружила его без признаков жизни и позвонила в полицию, чтобы заявить о чрезвычайном происшествии. Приехавшие стражи порядка заявили, что признаки насильственной смерти отсутствуют.

Хрущёв-младший умер в своём доме в Род-Айленде в возрасте 84 лет. Он переехал в США в 1991 году после распада Советского Союза. В Америке он преподавал в университете, занимался историей и выступал с лекциями.

Кремируют Сергея Хрущёва в США, а похоронят в октябре на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой отца. Его вдова сообщила, что просьбу похоронить рядом с отцом сын генсека отметил в своём завещании.