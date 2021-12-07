Вассерман призвал разрешить охранникам оружие после стрельбы в МФЦ

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман уверен, что охранникам следует облегчить использование оружия. Так он прокомментировал NEWS.ru информацию, что сотрудники ЧОП, охранявшие московский МФЦ, где произошла стрельба, не были вооружены. Политик также отметил, что в России необходима гражданская самооборона.

Конечно же, облегчить применение оружия охране надо, но это лишь небольшая часть комплекса задач, которые необходимо решать. <...> Оружие вообще-то надо разрешить всем, хотя бы потому, что этот случай доказывает — кто хочет убить — найдёт способ, в крайнем случае сам оружие сделает, как этот убийца, — подчеркнул он.

Вассерман добавил, что мобилизация гражданской самообороны, о которой он говорит — это не только упрощённый доступ к оружию, но и обучение поведению в опасных ситуациях и принципам самообороны. Он привёл в пример Соединённые Штаты, где действует Национальная стрелковая ассоциация, которая берёт на себя обязательства по обучению всему необходимому для самообороны.

Полагаю, нам тоже надлежит создать сходную структуру. <...> Кроме того, надо будет привезти уже сложившуюся правоприменительную практику в соответствии с духом и буквой закона о самообороне, потому что он у нас достаточно разумный, но правоприменительная практика всё ещё исходит из принципа «Если есть труп — должен быть зэк». Естественно, это относится и ко всевозможным охранникам — там тоже, если они откроют огонь, их потом проверяют. Было несколько эпизодов, когда из-за одного случая применения оружия кем-то из ЧОП, всё это предприятие разоружили, — добавил он.

По информации «ЧТД», МФЦ, где произошла стрельба, охранял ЧОП «Русич». По условиям контракта, у охранников в здании не было оружия — вооружены были только сотрудники мобильной группы быстрого реагирования.

Стрельба произошла 7 декабря в Многофункциональном центре «Рязанский». По предварительным данным, посетитель отказался надеть маску и вступил в конфликт с охранником центра, после чего достал оружие и начал стрелять. Погибли два человека. Нападавшего задержали, им оказался 45-летний Сергей Глазов.

После стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Злоумышленнику грозит пожизненное заключение, его также проверят на вменяемость, по некоторым данным в МФЦ он находился в неадекватном состоянии. Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате инцидента.