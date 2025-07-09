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09 июля 2025 в 05:48

Варю яйца и начиняю такой вкусняшкой — королева закусок готова!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта простая закуска из яиц и тунца готовится за считаные минуты, но исчезает со стола мгновенно. Нежная начинка с пикантными нотками перца и свежей зеленью делает блюдо идеальным для фуршета или легкого перекуса.

Ингредиенты:

  • яйца вареные — 10 шт.;
  • сметана 15% — 10 г;
  • тунец в собственном соку — 100 г;
  • зелень — 30 г;
  • смесь перцев — по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца очистить и разрезать вдоль на половинки.
  2. Аккуратно вынуть желтки в отдельную миску.
  3. Желтки размять вилкой и смешать со сметаной.
  4. Тунца размять вместе с жидкостью, добавить к желткам.
  5. Мелко нарезать зелень и добавить к смеси.
  6. Приправить смесью перцев по вкусу.
  7. Тщательно перемешать все ингредиенты до однородности.
  8. Аккуратно наполнить половинки белков приготовленной начинкой.

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еда
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яйца
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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