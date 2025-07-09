Варю яйца и начиняю такой вкусняшкой — королева закусок готова!

Эта простая закуска из яиц и тунца готовится за считаные минуты, но исчезает со стола мгновенно. Нежная начинка с пикантными нотками перца и свежей зеленью делает блюдо идеальным для фуршета или легкого перекуса.

Ингредиенты:

яйца вареные — 10 шт.;

сметана 15% — 10 г;

тунец в собственном соку — 100 г;

зелень — 30 г;

смесь перцев — по вкусу.

Приготовление:

Яйца очистить и разрезать вдоль на половинки. Аккуратно вынуть желтки в отдельную миску. Желтки размять вилкой и смешать со сметаной. Тунца размять вместе с жидкостью, добавить к желткам. Мелко нарезать зелень и добавить к смеси. Приправить смесью перцев по вкусу. Тщательно перемешать все ингредиенты до однородности. Аккуратно наполнить половинки белков приготовленной начинкой.

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