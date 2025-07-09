Варю яйца и начиняю такой вкусняшкой — королева закусок готова!

Эта простая закуска из яиц и тунца готовится за считаные минуты, но исчезает со стола мгновенно. Нежная начинка с пикантными нотками перца и свежей зеленью делает блюдо идеальным для фуршета или легкого перекуса.
Ингредиенты:
- яйца вареные — 10 шт.;
- сметана 15% — 10 г;
- тунец в собственном соку — 100 г;
- зелень — 30 г;
- смесь перцев — по вкусу.
Приготовление:
- Яйца очистить и разрезать вдоль на половинки.
- Аккуратно вынуть желтки в отдельную миску.
- Желтки размять вилкой и смешать со сметаной.
- Тунца размять вместе с жидкостью, добавить к желткам.
- Мелко нарезать зелень и добавить к смеси.
- Приправить смесью перцев по вкусу.
- Тщательно перемешать все ингредиенты до однородности.
- Аккуратно наполнить половинки белков приготовленной начинкой.
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