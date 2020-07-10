Общество

Вакцинацию от коронавируса могут сделать обязательной для части россиян

22:30, 10 июля 2020
Фото: Агентство «Москва»

Группы риска россиян, для которых прививка может быть обязательной, ещё предстоит определить. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В эфире канале «Россия 1» она отметила, что в ведомстве посмотрят за развитием эпидпроцесса, а потом примут решение, для каких групп населения прививка будет крайне важной, а то и обязательной.

Но на сегодняшний день такого решения пока нет,цитирует Попову РИА Новости.

Таким образом она ответила на вопрос, будет ли обязательной вакцинация врачей.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор подготовил специальные рекомендации по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19 на осенне-зимний период 2020–2021 годов. 

В документе указывается, что с 24 августа врачи будут вести информационную кампанию о «важности и преимуществах вакцинопрофилактики». Затем с 1 октября органы Роспотребнадзора будут еженедельно проводить сбор данных обо всех вакцинированных от гриппа, которым поставлен первичный клинический диагноз «грипп»,

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