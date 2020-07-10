Вакцинацию от коронавируса могут сделать обязательной для части россиян

https://static.news.ru/photo/6f705eb0-c2e4-11ea-9283-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Группы риска россиян, для которых прививка может быть обязательной, ещё предстоит определить. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В эфире канале «Россия 1» она отметила, что в ведомстве посмотрят за развитием эпидпроцесса, а потом примут решение, для каких групп населения прививка будет крайне важной, а то и обязательной.

Но на сегодняшний день такого решения пока нет, — цитирует Попову РИА Новости.

Таким образом она ответила на вопрос, будет ли обязательной вакцинация врачей.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор подготовил специальные рекомендации по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19 на осенне-зимний период 2020–2021 годов.

В документе указывается, что с 24 августа врачи будут вести информационную кампанию о «важности и преимуществах вакцинопрофилактики». Затем с 1 октября органы Роспотребнадзора будут еженедельно проводить сбор данных обо всех вакцинированных от гриппа, которым поставлен первичный клинический диагноз «грипп»,