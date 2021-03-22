Вакцина «Спутник Лайт» готова к регистрации

https://static.news.ru/photo/0a531d06-8b11-11eb-bc01-96000091f725_660.jpg Фото: sobyanin.ru

Документы для регистрации однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» готовы, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания у президента Владимира Путина о вакцинации.

Он отметил, что вакцина прошла этап клинических исследований.

Мы завершили клинические исследования по вакцине «Спутник Лайт», и сейчас документы приготовлены для регистрации, — сказал глава Минздрава.

Накануне руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник Лайт» практически готова к применению. Он отметил, что упрощённый вариант препарата — это первый компонент обычного «Спутника V». С конца февраля в Москве этим препаратом прививали добровольцев в рамках исследования.

Как писал NEWS.ru, лайт-вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо двух прививок с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку. Она имеет меньшую эффективность, но в любом случае провоцирует иммунный ответ организма, способный защитить от COVID-19, говорят её разработчики.