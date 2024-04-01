В Wildberries ответили на обвинения в покрытии нелегальных мигрантов В Wildberries заявили, что в логистических центрах работают только граждане РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В логистических центрах Wildberries работают только граждане России, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Таким образом в компании прокомментировали заявление депутата Госдумы Сергея Миронова, обвинившего компанию в покрытии нелегальных мигрантов. По словам представителей маркетплейса, только на двух объектах в Московской области предусмотрена возможность для занятых из стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

В логистических центрах Wildberries ведут деятельность граждане РФ. На двух объектах в Московской области также предусмотрена возможность для занятых из стран ЕврАзЭС, — заявили в пресс-службе.

Представители Wildberries добавили, что при трудоустройстве обязательным условием является наличие разрешения на работу, а также официального подтверждения права на пребывание на территории России от соответствующих органов. Там также отметили, что публикация депутата с обвинением в адрес компании позднее была удалена.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве и области начались массовые рейды на мигрантов по поиску фиктивных регистраций. Уточнялось, что правоохранители также привлекают к ответственности собственников жилья, которые помогают иностранцам в этом деле.