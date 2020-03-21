https://static.news.ru/photo/fe62f750-f4d0-11e9-9052-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Чат-бот, предоставляющий данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу, появился в мессенджере WhatsApp. Он на бесплатной основе даёт актуальную информацию, как остановить распространение заболевания, предоставляет рекомендации относительно путешествий и развенчивает слухи об инфекции.

Сегодня мы запустили в WhatsApp канал ВОЗ — WHO Health Alert, — говорится в заявлении компании Facebook, которая владеет приложением.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо отправить слово Hi на принадлежащий ВОЗ номер +41-79-893-1892. В настоящее время информация предоставляется только на английском языке, однако в ближайшие недели компания обещает выдавать её на всех официальных языках ООН: русском, английском, арабском, китайском, французском и испанском.

Как писал NEWS.ru, российские пользователи Instagram при входе в приложение теперь могут увидеть всплывающее сообщение со ссылкой на сайт Роспотребнадзора, где размещена вся актуальная информация о коронавирусе. На главной странице приложения Instagram всплывает сообщение: «Изучите актуальную информацию, которую публикует Роспотребнадзор, и узнайте о том, как вы можете помочь предотвратить распространение коронавируса COVID-19». Подобные оповещения уже появились в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Facebook, Google, Microsoft, Mail.ru Group и «Яндекс» также начали активно бороться с дезинформацией о коронавирусе.