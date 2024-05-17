В WhatsApp появится новая функция В WhatsApp добавят функцию скрытия групповых чатов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи мессенджера WhatsApp смогут скрывать групповые чаты, сообщает портал WABetaInfo. Согласно его информации, такая функция станет доступна в рамках будущего обновления приложения. Нововведение позволит защитить конфиденциальность всех участников чата.

Владельцы сообществ не смогут изменить эту настройку видимости, как только группа будет скрыта, что позволит защитить конфиденциальность всех участников чата, — говорится в публикации.

Авторы материала отметили, что с обновлением владельцы чатов смогут находить и удалять группу только из списка сообществ. Кроме того, изменение предотвратит несанкционированные запросы на присоединение к скрытым чатам. В настоящее время новая функция находится в стадии разработки.

Ранее разработчики WhatsApp анонсировали масштабный редизайн мессенджера для операционных систем Android и iOS. Пользователей ждет новое цветовое оформление интерфейса приложения. В частности, появится темный режим, который позволит снизить нагрузку на зрение.

До этого СМИ сообщали, что в версию мессенджера WhatsApp для iOS добавили нововведение, связанное с созданием стикеров из картинок или фотографий. Пользователи получат возможность активировать данный режим с помощью специального значка.