Разработчики WhatsApp решили перекроить дизайн приложения Разработчики WhatsApp анонсировали масштабный редизайн мессенджера

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Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали на своей странице в Twitter (X) масштабный редизайн приложения для операционных систем Android и iOS. В частности, программисты изменили цветовое оформление интерфейса и внедрили в него темный режим.

Разработчики лишили интерфейс классической зеленой цветовой схемы — теперь она станет белой или черной в зависимости от системной темы. При этом значки уведомлений и функциональные кнопки по-прежнему останутся в зеленом цвете.

Кроме того, в Android-версии приложения панель навигации переместили в нижнюю часть экрана — как и на iPhone. Также разработчики уделили внимание темному режиму, который обеспечит более высокий уровень контрастности и снабдит интерфейс глубокими оттенками. Предполагается, что это решение позволит снизить нагрузку на зрение.

Также в верхней части экрана появится панель поиска, в которую интегрирована нейросеть Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) AI. Вероятнее всего, искусственный интеллект будет не доступен для российских пользователей.

Ранее сообщалось, что в версию мессенджера WhatsApp для операционной системы iOS добавили нововведение, связанное с созданием стикеров. Сейчас новинка доступна в бета-версии приложения.