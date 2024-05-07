Разработчики WhatsApp подготовили одно нововведение Для WhatsApp на iOS сделают значки разных режимов создания стикеров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В версию мессенджера WhatsApp для операционной системы iOS добавили нововведение, связанное с созданием стикеров, сообщил портал WABetaInfo. Сейчас новинка доступна в бета-версии приложения.

В мессенджере появятся значки для позволяющих создавать стикеры функций. С помощью одного значка пользователи смогут активировать режим создания стикеров из картинок или фотографий. Другой позволит делать стикеры с помощью искусственного интеллекта: эти нововведения позволят пользователям не путаться в режимах.

Ранее стало известно, что пользователям устройств на базе операционной системы Android представят новую функцию в мессенджере WhatsApp. Они смогут звонить на номера, которых нет в списке контактов. Прежде для этого необходимо было сохранить номер в телефонную книгу. Функция позволит удобнее совершать одноразовый звонок.

До этого сообщалось, что в WhatsApp разрабатывают функцию секретного кода для защиты личных данных пользователей. Разработчики планируют внедрить в приложение функцию, запрещающую делать скриншот фотографии профиля. Отмечается, что при попытке сделать скриншот фотографии профиля в приложении появляется уведомление о том, что это действие заблокировано. Таким образом разработчики намерены предотвратить использование и распространение снимков без согласия их владельца.