В ВШЭ опровергли сообщения о списках неблагонадёжных преподавателей

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) не делает никаких чёрных списков преподавателей, заявил директор по связям с общественностью учреждения Андрей Лавров.
По его словам, наоборот, в ближайшее время сотрудникам предоставят возможность проявить себя и предложить какой-либо проект или инициативу.
И никаких кадровых решений о том, кто войдёт в новые структуры ФГН и других переживающих реформу факультетов, не принято, — подчеркнул он.
Лавров отметил, что ничего «принципиально нового» для сотрудников не произойдёт. Он пояснил, что при приёме при приёме на работу в первую очередь будут оцениваться профессионализм, академический потенциал и соответствие требованиям проектного университета, которым станет ВШЭ в рамках программы развития до 2023 года,
Ранее издание
Как писал NEWS.ru, ранее ВШЭ заняла 31-ю строчку в рейтинге молодых университетов мира, став единственным российским вузом в топ-50. В рейтинг включаются лучшие высшие учебные заведения мира, образованные менее полувека назад.
ВШЭ создана в 1992 году. Основной кампус находится в Москве, ещё три — в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Перми.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен