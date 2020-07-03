В ВШЭ опровергли сообщения о списках неблагонадёжных преподавателей

https://static.news.ru/photo/4664109e-bd2a-11ea-b7fa-fa163e074e61_660.jpg Здание ВШЭ Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) не делает никаких чёрных списков преподавателей, заявил директор по связям с общественностью учреждения Андрей Лавров.

По его словам, наоборот, в ближайшее время сотрудникам предоставят возможность проявить себя и предложить какой-либо проект или инициативу.

И никаких кадровых решений о том, кто войдёт в новые структуры ФГН и других переживающих реформу факультетов, не принято, — подчеркнул он.

Лавров отметил, что ничего «принципиально нового» для сотрудников не произойдёт. Он пояснил, что при приёме при приёме на работу в первую очередь будут оцениваться профессионализм, академический потенциал и соответствие требованиям проектного университета, которым станет ВШЭ в рамках программы развития до 2023 года, передаёт ТАСС.

Ранее издание Doxa , со ссылкойна слова старшего преподавателя Школы философии ВШЭ Виктора Горбатова, сообщило, что руководство учреждения якобы планирует сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук: семь в Школе философии и 15 — в Школе культурологии.

Как писал NEWS.ru, ранее ВШЭ заняла 31-ю строчку в рейтинге молодых университетов мира, став единственным российским вузом в топ-50. В рейтинг включаются лучшие высшие учебные заведения мира, образованные менее полувека назад.

ВШЭ создана в 1992 году. Основной кампус находится в Москве, ещё три — в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Перми.