Общество

В ВШЭ опровергли сообщения о списках неблагонадёжных преподавателей

15:31, 03 июля 2020
Здание ВШЭ Здание ВШЭ Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) не делает никаких чёрных списков преподавателей, заявил директор по связям с общественностью учреждения Андрей Лавров.

По его словам, наоборот, в ближайшее время сотрудникам предоставят возможность проявить себя и предложить какой-либо проект или инициативу.

И никаких кадровых решений о том, кто войдёт в новые структуры ФГН и других переживающих реформу факультетов, не принято, — подчеркнул он.

Лавров отметил, что ничего «принципиально нового» для сотрудников не произойдёт. Он пояснил, что при приёме при приёме на работу в первую очередь будут оцениваться профессионализм, академический потенциал и соответствие требованиям проектного университета, которым станет ВШЭ в рамках программы развития до 2023 года, передаёт ТАСС.

Ранее издание Doxa, со ссылкойна слова старшего преподавателя Школы философии ВШЭ Виктора Горбатова, сообщило, что руководство учреждения якобы планирует сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук: семь в Школе философии и 15 — в Школе культурологии.

Как писал NEWS.ru, ранее ВШЭ заняла 31-ю строчку в рейтинге молодых университетов мира, став единственным российским вузом в топ-50. В рейтинг включаются лучшие высшие учебные заведения мира, образованные менее полувека назад.

ВШЭ создана в 1992 году. Основной кампус находится в Москве, ещё три — в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Перми.

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