В Victoria's Secret назвали подпольную распродажу внутренним мероприятием

Фото: Shutterstock

Сегодня в ТЦ Метрополис сотрудники Victoria's Secret устроили подпольную распродажу, чтобы распродать остатки вещей после ухода бренда из России, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». В службе поддержки, комментируя подпольную распродажу, заявили, что продажи остановлены, а сейчас идут только внутренние мероприятия. При этом другой сотрудник горячей линии не удивился подпольной распродаже и даже рассказал, как поменять бельё в случае брака.

У нас такой информации нет, возможно проходило внутреннее мероприятие компании. На данный момент розничная торговля не осуществляется, все наши магазины закрыты с 10 марта, — рассказала NEWS.ru одна из сотрудниц службы поддержки.

Другой сотрудник, узнав все подробности о нашей якобы сегодняшней покупки, не удивился и поделился, что, написав на почту можно получить обратную связь. Продавцы постараются вернуть средства или обменять товар, несмотря на отсутствие чека.

В самом ТЦ Метрополис от комментариев отказались.

Мы не можем это комментировать, так как бренд и управляющая компания — разные вещи, — отметил собеседник NEWS.ru.

31 мая Victoria's Secret, продающая женское белье, парфюмерию и аксессуары, объявила, что окончательно уходит из РФ. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте компании.

Ранее руководство компании Inditex, в которую входят магазины одежды Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti, приняло решение расторгнуть договоры об аренде малоприбыльных магазинов в России. Именно это станет причиной закрытия ряда точек, которые располагаются на российской территории. Всего в России насчитывается около 500 магазинов данной компании, каждый 50-й из них будет закрыт. Следовательно, каждый 10-й магазин перестанет работать.

Гендиректор компании сообщил, что откроет свои магазины в России, как только появится такая возможность. В конце апреля сообщалось о том, что торговая сеть откроется уже 1 мая, однако позже представители компании опровергли эту информацию.