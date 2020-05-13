В Ульяновской области проверят информацию о вечеринке чиновников

Глава Ульяновской области Сергей Морозов поручил проверить данные о вечеринке сотрудников мэрии Димитровграда во время действия режима самоизоляции.
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Такое видео, действительно, появилось в интернете. Глава региона Сергей Морозов на оперативном штабе дал поручение собрать комиссию и проверить данный факт, — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что полицейские в Засвияжском районе Ульяновска составили протокол о нарушении режима самоизоляции на женщину, которая пришла в отделение подать заявление на бывшего мужа, который похитил ребёнка.
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