В Ульяновской области проверят информацию о вечеринке чиновников

https://static.news.ru/photo/8c4d2e10-9534-11ea-85f1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Морозов Фото: ulgov.ru

Глава Ульяновской области Сергей Морозов поручил проверить данные о вечеринке сотрудников мэрии Димитровграда во время действия режима самоизоляции.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу губернатора. По её данным, глава региона поручил, в случае подтверждения этой информации дать оценку действиям чиновников, видео и фотографии с вечеринки которых появились в соцсетях. На них видно, что в торжестве приняли участие все заместители главы Димитровграда, а также почти все начальники управлений и отделов мэрии. На вечеринке они едят, пьют алкоголь, не соблюдая при этом дистанцию и находясь без масок.

Такое видео, действительно, появилось в интернете. Глава региона Сергей Морозов на оперативном штабе дал поручение собрать комиссию и проверить данный факт, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полицейские в Засвияжском районе Ульяновска составили протокол о нарушении режима самоизоляции на женщину, которая пришла в отделение подать заявление на бывшего мужа, который похитил ребёнка.