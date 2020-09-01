В Улан-Удэ депутаты зачитали рэп к 1 сентября

https://static.news.ru/photo/0d999124-ec52-11ea-b5b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: gorsovet_uu/instagram.com

Депутаты Городского совета Улан-Удэ поздравили школьников с началом учебного года, выпустив клип, в котором читают рэп и дают учащимся советы.

Ролик появился в Instagram муниципального парламента. В нём депутаты советуют школьникам хорошо учиться с самого первого дня, заниматься физкультурой и «налегать на литературу», а также не курить сигареты, избегать алкоголя и добиваться наград на олимпиаде по математике.

По словам начальника отдела по информационной политике Городского совета депутатов Улан-Удэ Елены Чимбеевой, идея создания клипа появилась спонтанно. Депутаты приняли задумку «с лёгкостью». Съёмкой и монтажом занимались сотрудники Городского совета, передаёт телеканал «360».

Писали текст мы все вместе, согласовали с депутатами. Они всё с легкостью приняли, всё выучили и станцевали, — сказала она.

В комментарии к видео депутаты предложили учащимся принять участие в конкурсе «Школа — лучшая пора», в рамках которого школьникам нужно подготовить свой ответ и снять ролик об учёбе в любом удобном формате. Работы следует прислать до 13 сентября, результаты конкурса объявят 18 сентября.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин провёл 1 сентября Всероссийский открытый урок в режиме видеоконференции. Со школьниками он, в частности, говорил о Великой Отечественной войне. По мнению главы государства, цели, которые преследовали нацисты в СССР, кардинально отличались от их планов в Западной Европе.