https://static.news.ru/photo/b6a914de-71cc-11ea-aa44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чиновники Уфы совместно с полицейскими выдворили с территории лесопарка горожан, которые жарили шашлыки, несмотря на просьбы властей оставаться дома из-за опасности распространения коронавируса. О радикальных мерах рассказали в пресс-службе мэрии.

Там пояснили, что парк имени Лесоводов Башкортостана, где собрались пренебрегшие самоизоляцией люди, является одним из популярных мест отдыха. В хорошую тёплую погоду горожане приходят туда с семьями и друзьями, чтобы отдохнуть на природе. Однако с учётом эпидемии такой досуг власти сочли неуместным и опасным.

Были вынуждены попросить гостей покинуть данную территорию. В результате мангальную зону закрыли на неопределённый срок, — сказано в сообщении пресс-службы горадминистрации.

Вместе с тем в мэрии заверили, что люди к этому отнеслись с пониманием.

По состоянию на 29 марта в Башкирии зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.

В целом по России уже более 1,5 тысячи заболевших, 9 из них скончались, 64 человека выписаны из больниц. В мире число заражений перевалило за 671 тысячу, более 30 тысяч умерли, свыше 154 тысяч выздоровели.

Ранее в Уфе, как писал NEWS.ru, полицейские привлекли к административной ответственности родителей нескольких подростков, которых задержали на организованном вопреки карантину концерте. Отвечать перед законом предстоит и владельцу клуба.