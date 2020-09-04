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В Турции мужчину оштрафовали за торговлю арбузами из Lamborghini

20:31, 05 сентября 2020 13
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Стамбуле мужчина торговал арбузами с Lamborghini. Его оштрафовали на $165.

Как сообщает издание Hürriyet Daily News, продавцом оказался иранский блогер, который вёл трансляцию своих действий в социальных сетях. Свой товар он продавал поштучно — по 5 турецких лир (50 рублей). Необычайное сочетание суперкара и мелкой уличной торговли вызвало интерес у прохожих, и скоро за арбузами выстроилась длинная очередь.

Мужчину оштрафовали за использование транспортного средства для действий, не указанных в правах. Кроме того, блогера лишили водительского удостоверения на 15 дней.

Как писал NEWS.ru, известная в TikTok и Instagram бьюти-блогер Яна Леонова сообщила о нападении неизвестного мужчины. По словам девушки, тот разбил ей лицо из-за мести за провокационные ролики. Инцидент произошёл, когда она возвращалась домой от подруги. Нападавший был на самокате и в маске, Леонова не смогла разглядеть его лицо, передаёт сайт телеканала «360». Мужчина несколько раз ударил девушку по лицу и крикнул, что она заслужила такое отношение «своими непристойными видео». После этого злоумышленник скрылся.

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