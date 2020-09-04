В Турции мужчину оштрафовали за торговлю арбузами из Lamborghini

https://static.news.ru/photo/ab012466-efa1-11ea-a037-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Стамбуле мужчина торговал арбузами с Lamborghini. Его оштрафовали на $165.

Как сообщает издание Hürriyet Daily News, продавцом оказался иранский блогер, который вёл трансляцию своих действий в социальных сетях. Свой товар он продавал поштучно — по 5 турецких лир (50 рублей). Необычайное сочетание суперкара и мелкой уличной торговли вызвало интерес у прохожих, и скоро за арбузами выстроилась длинная очередь.

Мужчину оштрафовали за использование транспортного средства для действий, не указанных в правах. Кроме того, блогера лишили водительского удостоверения на 15 дней.