В Турции мужчину оштрафовали за торговлю арбузами из Lamborghini

В Стамбуле мужчина торговал арбузами с Lamborghini. Его оштрафовали на $165.
Как
Мужчину оштрафовали за использование транспортного средства для действий, не указанных в правах. Кроме того, блогера лишили водительского удостоверения на 15 дней.
Как писал NEWS.ru, известная в TikTok и Instagram бьюти-блогер Яна Леонова сообщила о нападении неизвестного мужчины. По словам девушки, тот разбил ей лицо из-за мести за провокационные ролики. Инцидент произошёл, когда она возвращалась домой от подруги. Нападавший был на самокате и в маске, Леонова не смогла разглядеть его лицо,
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