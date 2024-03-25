Таджикская диаспора отреклась от террористов, устроивших теракт в «Крокусе» Глава таджикской диаспоры Хамракулова: у атаковавших «Крокус» нет национальности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Руководитель Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова назвала печальным факт того, что некоторые люди делают акцент на национальности террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». В беседе с NEWS.ru она отметила, что нападавшие являются преступниками, у которых нет религии, достоинства и национальности.

Очень печально, что некоторые люди делают акцент на национальности террористов. Те, кто хочет расшатать ситуацию внутри страны, пользуются этим. На самом деле это ситуация опасна для нас всех, поэтому я выступаю за то, чтобы мы сплотились и объединились. Это не даст нашим врагам внести смуту и посеять межнациональную рознь. Люди, совершившие этот чудовищный теракт, — не жители Таджикистана, мы отрекаемся от них. Они преступники, а у преступников нет веры, религии, достоинства и тем более национальности, — сказала собеседница.

Хамракулова рассказала, что 24 марта посетила стихийный мемориал жертвам трагедии. Она добавила, что ее поразило количество неравнодушных граждан, которые решили почтить память погибших. Представительница таджикской диаспоры выразила соболезнования всем, кто потерял родных, она также пожелала скорейшего выздоровления. Таджикский культурный центр будет делать все возможное, чтобы этого больше не повторилось, подчеркнула собеседница.

Ситуация очень страшная, все мы переживаем и горюем. Даже сложно представить, что чувствуют люди, которые находились в «Крокусе» в тот вечер, и их близкие. Вчера я приехала возложить цветы к стихийному мемориалу и была поражена тому количеству людей, которые пришли почтить память погибших, их было несколько тысяч. И все они сочувствовали и воспринимали чужую беду как свою. К «Крокус Сити Холлу» приходили люди различных национальностей, потому что национальность не играет абсолютно никакой роли, главное — человечен ты или нет, — заключила Хамракулова.

Ранее экс-председатель Союза таджикистанцев РФ Абдулло Давлатов перевел некоторые фразы, которые звучат на записи от первого лица, сделанной во время атаки на «Крокус». Он заявил, что террористы общаются на таджикском языке и обещают «сломать людей». Давлатов отметил, что таджикский язык — это тот же дари, на нем говорят и в Афганистане. Он попросил не делать выводов о том, к какому государству принадлежат преступники, лишь по языку, поскольку большинство таджиков живут в Афганистане и Узбекистане.