На записи от первого лица террористы из «Крокуса» обещали сломать людей Экс-глава Союза таджикистанцев: террористы в «Крокусе» обещали сломать людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Террористы на записи от первого лица, сделанной во время теракта в «Крокус Сити Холле», общаются на таджикском языке и обещают «сломать людей», рассказал экс-председатель Союза таджикистанцев РФ Абдулло Давлатов. В беседе с «Фонтанкой» он перевел некоторые фразы преступников.

Собеседник подчеркнул, что на записи отчетливо слышны выражения, которые переводятся как «Мы вас поломаем в конце концов», «Мы сломаем вас».

Судя по контексту, скорее всего, они имеют в виду, что сломают «неверных». Хотя, я уверен, что они сами неверные, потому что, по исламу, убийство одного невинного человека равно убийству всего человечества, — говорится в сообщении.

Давлатов отметил, что таджикский язык — это тот же дари, на нем говорят и в Афганистане. Он попросил не делать выводов о том, к какому государству принадлежат преступники, лишь по языку, поскольку большинство таджиков живут в Афганистане и Узбекистане. Кроме того, эксперт по религиозному экстремизму Негматулло Мирсаидов также попросил не делать выводы, что преступление совершили таджики.

Известно, что в 2010-х много людей из Центральной Азии и из России примыкали к каким-либо группировкам. Я считаю, что если человек совершил теракт за пятьсот тысяч рублей, то он вовсе не имеет человеческого облика, — сказал Мерсаидов.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчины, вооруженные автоматами, бегают по зданию и стреляют в людей. Ряд Telegram-каналов публикует эти кадры, снятые от первого лица, со ссылкой на информационное агентство «Амак», связанное с ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), и сообщает, что действие на них происходит, предположительно, в «Крокус Сити Холле».