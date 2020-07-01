В столице 20 КТ-центров вновь начнут плановый приём пациентов

К плановому приёму вновь вернутся ещё 18 городских поликлиник и два диагностических клинических центра Москвы, осуществлявших КТ-диагностику пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и коронавирусом.

Ранее к работе в штатном режиме вернулись 12 городских поликлиник с КТ-центрами. В настоящее время в Москве в круглосуточном режиме остаются работать 16 центров компьютерной томографии.

Как сообщает «Москва 24», в обычном режиме работу возобновят поликлиники номер 3, 5, 6, 12, 23, 36, 45, 46, 68, 69, 166, 170, 175, 180, 191, 195, 209, 218, а также клинические центры 1 и 4. Все они пройдут дезинфекцию, а их сотрудники — тестирование на COVID-19.

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, в столице наблюдается положительная динамика по сокращению новых случаев коронавируса, поэтому в такой инфекционной инфраструктуре сейчас нет необходимости.

Она также отметила, что то, как Москва оперативно перепрофилировала медицинские учреждения для оказания помощи больным с коронавирусом, оказалось «своеобразным ноу-хау в мировой практике».