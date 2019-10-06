https://static.news.ru/photo/f6c97b7e-e853-11e9-92c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В преддверии Хэллоуина в американских соцсетях появились сообщения о том, что персонаж культового фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгер списан с реального убийцы и серийного маньяка.

Публикация появилась в Facebook. К сообщению была прикреплена фотография могильной плиты с именем «Фредерик Крюгер 1838-1910». Подпись к посту гласила, что у культового киногероя, оказывается есть прототип, пишет « Российская газета ».

Серийный убийца жил в Роквилле, штат Висконсин, в 1800-х годах. Согласно судебным записям того времени, мистер Крюгер был убийцей по меньшей мере двадцати детей в радиусе трёх миль от того места, где он жил. По сообщениям, он убил большинство детей, используя только садовый коготь, — гласило сообщение.

Дальше автор публикации сообщил, что Крюгер жил на заброшенной фабрике и в конечном итоге был пойман родителями жертв, которые захотели сжечь его заживо. Убийца тогда якобы получил 70% ожогов тела. Однако дожил до 72 лет и умер во сне.

После его смерти с местными детьми стали происходить странные вещи. Дети начали умирать во сне, утверждал автор текста. Это, якобы, впоследствии послужило основой для серии фильмов ужасов о злодеяниях Фредди Крюгера.

Администрация Facebook пост через несколько дней удалила. Сделано это было в рамках борьбы с дезинформацией в своей новостной ленте.

Мы должны отправить эту жуткую сказку на покой. Крюгер не был основан на реальном человеке — история полностью выдумана, — заявила администрация.

Автор текста потом посетовал, что никто не заметил под сообщением мелкий шрифт. Он признавался, что эта история была придумана им как шутка на Хэллоуин.

При этом режиссёр «Кошмара на улице Вязов» Уэс Крэйвен в 2014 году рассказал, как возникла идея фильма. В одной из газет он прочитал жуткую новость. Речь шла о семье из Камбоджи. У их маленького сына внезапно начались кошмары. Он сказал своим родителям, что боится спать. Мальчик признался, во сне его преследует маньяк, поэтому он старался не спать в течение нескольких дней.

Когда он уснул, родители подумали, что ребёнок перестал бояться и успокоились. Однако среди ночи из его спальни раздались крики. Когда супруги добрались до сына, он был уже мёртв. Крэйвен сказал, что именно этот сюжет и стал центральным в картине.

Ранее американский режиссёр Мартин Скорсезе заявил, что не считает фильмы про супергероев от студии Marvel и других кинокомпаний настоящим кино, писал News.ru.