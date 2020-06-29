В СПЧ оценили требование к полиции сообщать о госпитализации задержанных

https://static.news.ru/photo/d903b862-ba25-11ea-b9d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правозащитники давно настаивали на том, чтобы сотрудники полиции сообщали родственникам задержанных об их госпитализации. Об этом сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы и член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Она отметила, что случаи, когда после задержания людей отправляют в больницу — не редкость. В такие моменты близкие этих людей очень переживают, так как не обладают полной информацией о ситуации.

В моей практике был ужасный эпизод, когда человек третьи или даже четвёртые сутки <...> лежал в реанимации в тяжелейшем состоянии, а родные его понятия не имели, где он, и объезжали все изоляторы, — рассказала Меркачева в интервью НСН.

Она отметила, что госпитализированные всегда отмечают, что «будь рядом близкие люди, то процесс восстановления пошёл бы быстрее.

Она подчеркнула, что правозащитники всегда просили правоохранителей оповещать о любом задержании. При этом они настаивали, что «если и не задержали, а просто поколотили, чтобы тоже сообщали, в каком медучреждении находится человек».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудников полиции обязали в течение 24 часов уведомлять родственников или близких людей задержанных об оказании им первой медицинской помощи или госпитализации. Соответствующее постановление правительства 23 июня подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ был обнародован 29 числа.