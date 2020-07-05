В СПЧ оценили голосование по поправкам в Москве

https://static.news.ru/photo/49bb065c-bebb-11ea-80a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве прошло согласно общепринятым стандартам, сообщила региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу мероприятия.

В ходе прошедшего 3 июля заседания группы общественники обсудили процесс голосования, работу наблюдателей и комиссий, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

В целом общероссийское голосование в Москве прошло в соответствии с общепризнанными стандартами, под контролем наблюдателей, российских и международных экспертов, гражданского общества, — говорится в сообщении СПЧ.

Всего общественники изучили 671 сообщение о возможных нарушениях, из которых свыше 10% были ложными. Всего 2% жалоб были квалифицированы как нарушения.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что принятые поправки к Конституции страны помогут сохранить территориальную целостность государства. По его словам, новые нормы помогут избавиться от «мины замедленного действия», которая была заложена в предыдущих редакциях главного закона.

Плебисцит по поправкам к Конституции, изначально назначенный на 22 апреля, из-за пандемии коронавируса был перенесён на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было с 25 июня. Одновременно с этим в Москве и Нижегородской области проходило онлайн-голосование, которое завершилось 30 июня. Россиянам предложили два варианта ответа: «Да» и «Нет».

В список изменений были внесены несколько сотен предложений. Они, среди прочего, призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагала отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

2 июля Центризбирком обнародовал предварительные итоги голосования. По результатам обработки 100% бюллетеней, за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%, следует из данных ЦИК. Свой выбор сделали 67,97% избирателей. Председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что голосование продемонстрировало очень достойную явку.

На следующий день Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию России. Они вступят в силу 4 июля 2020 года.