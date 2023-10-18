В СПЧ не поддержали идею запретить вегетарианство для детей Член СПЧ Меркачева не поддержала идею закона о запрете детского вегетарианства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стоит внимательно подходить к инициативам, запрещающим вегетарианство и сыроедение несовершеннолетним на законодательном уровне, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) в России Ева Меркачева. По ее словам, каждый подобный случай должен решаться индивидуально и разбираться в этом должны специалисты, а не чиновники.

Есть разные ситуации, были истории, когда детям врачи просто запрещали есть мясо. Я считаю, что каждый подобный случай должен решаться индивидуально и разбираться в этом должны специалисты, а не чиновники. Такая инициатива, полагаю, вызвана какими-то громкими историями, но до конца в них никто не разбирался. На мой взгляд, там были иные причины, из-за которых дети находились в тяжелом состоянии. Это одна из тех историй, где нельзя перегнуть палку, хотя и понятно, с каким намерением и по каким причинам такая идея вообще была озвучена, – рассказала Меркачева.

Правозащитница отметила, что случаи, когда родители фанатично запрещали своим детям есть мясо или рыбу, редки. По ее словам, в большинстве случаев, даже если родители сами придерживаются определенной системы питания, они не требуют того же от ребенка.

Ранее омбудсмен Ирина Волынец призвала запретить на законодательном уровне вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. Она отметила, что такое питание может иметь тяжелые негативные последствия для детского организма, вплоть до летального исхода.