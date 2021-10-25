В Союзе пенсионеров России назвали маловероятным отмену пенсионной реформы

Председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский назвал маловероятным отмену пенсионной реформы в стране и возвращения прежнего пенсионного возраста. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова, утверждающего, что власть задумалась над этой проблемой.

Мой прогноз — это (отмена пенсионной реформы - NEWS.ru) маловероятно. Серьёзно и глубоко проработано законодательство в сторону увеличения пенсионного возраста и те отступления от предыдущих нормативов серьёзно вмонтированы в законодательство, - заявил Рязанский.

Он отметил, что «менять в обратную сторону всё законодательство» будет крайне тяжело. Председатель президиума Союза пенсионеров России считает, что в будущем власти могут пойти по пути пенсий за счёт повышения пенсионного коээфицента. Это позволят средства, которые сохраняются в пенсионном фонде за счёт экономии.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что власти могут задуматься об отмене пенсионной реформы в России. Политик рассказал, что почти час общался с президентом России Владимиром Путиным и понял, что якобы «власть всерьёз задумалась над этой проблемой». Слова Зюганова приводит «Свободная пресса».

В апреле группа депутатов во глава с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым предложила отмненить пенсионную реформу и запретить повышать пенсионныйй возраст до 2035 года. Законопроект был внесён в Госдуму. Правительство не поддержало этот документ.

В октября прошлого года лидер справедливороссов заявлял, что пенсионная реформа в стране провалилась и следует вернуться в выплату пенсий из бюджета. Позже он предложил упростить назначение выплат от ПФР предпенсионерам.