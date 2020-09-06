В школах трёх районов Башкирии выявили случаи коронавируса

https://static.news.ru/photo/ade7a68e-f0d0-11ea-95eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Несколько учеников старших классов в трёх школах Башкирии заразились коронавирусом, сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин.

По его словам, в настоящее время 323 ребёнка переведены на дистанционный режим обучения.

Случаи зафиксированы в Ишимбайском, Мелеузовском и Иглинском районах. Каждый случай отрабатывается по алгоритму, проводится эпидрасследование, выявляется весь круг контактов, — подчеркнул он.

В свою очередь глава региона Радий Хабиров отметил, что ожидал гораздо худшего сценария, и попросил чиновников не расслабляться, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, ранее первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко сообщил, что случаи распространения коронавируса в школах российских регионов есть, однако они единичные. Несмотря на это, ряд учебных заведений в Забайкальском крае и Свердловской области уже перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19.