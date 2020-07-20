В Шереметьево запустили экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус

https://static.news.ru/photo/1d6a857a-ca76-11ea-802d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и международный аэропорт Шереметьево запустили пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус прилетающих и вылетающих пассажиров. Тест-системы производства компании EMG выдают результат через час.

Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в аэропорту Шереметьево в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров, — цитирует ТАСС сообщение РФПИ.

С 20 июля тестирование проводится для всех категорий пассажиров в здравпункте терминала B (внутренние рейсы), а с 27 июля оно станет доступно и в терминале D (внутренние и международные рейсы). Результаты теста выдаются на русском и английском языках.

Как писал NEWS.ru, любой москвич с 16 июля может бесплатно пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В настоящее время его проводят более 400 медсестёр в 207 поликлиниках города. Медики имеют все необходимые средства индивидуальной защиты и работают в две смены. Для недопущения скопления людей тестирование проводится только по предварительной записи. Записаться на тестирование можно на портале mos.ru и на официальном портале ЕМИАС, в мобильных приложениях «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Также записаться можно с помощью информационных киосков в поликлиниках.