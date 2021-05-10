В СФ призвали ужесточить контроль за видеоиграми после стрельбы в Казани

https://static.news.ru/photo/84218e92-b249-11eb-98eb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Контроль за содержанием компьютерных игр необходимо ужесточить, так как присутствующие в них сцены насилия могут приводить к ЧП, подобным произошедшему в Казани. Об этом заявил сенатор Александр Башкин, передаёт РИА Новости.

В этих играх летают ошмётки мяса, летят брызги крови, сплошное насилие — для ещё не сформировавшейся подростковой психики это может быть крайне опасно, — цитирует его агентство.

По мнению сенатора, на подобные игры следует распространить понятие «нежелательный контент».

Башкин также высказался за усиление контроля в сфере выдачи разрешений на оружие, его хранения и использования. Он отметил, что исключить оружие из гражданского оборота нельзя, но «предстоит совершенствовать и совершенствовать законодательство».

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв три девочки и четыре мальчика.

Ещё 21 человек, среди которых трое взрослых, госпитализированы. Шестеро детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи. В ближайшее время раненых школьников из Казани самолётом МЧС перевезут в Москву.

По данным МВД и СКР, нападавший был один — 19-летний Ильназ Галявиев. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Как сообщалось, президент Владимир Путин потребовал срочно проработать ужесточение правил оборота оружия. Исполнить поручение должен глава Росгвардии Виктор Золотов.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя нападение на школу, высказался за возвращение в Уголовный кодекс наказания в виде смертной казни за убийство детей.