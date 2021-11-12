В СФ допустили введение QR-кодов для переболевших с высоким титром антител

Законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в ряде общественных мест могут быть дополнены поправками для выдачи цифровых пропусков лицам с высоким титром антител. Такую возможность допустил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Как пояснил сенатор ТАСС, в этой ситуации нужен некий индивидуальный подход.

Возможно, понадобится внести поправки, которые касаются выдачи QR-кодов тем людям, которые переболели и имеют высокий титр антител, — сказал Круглый.

Он пояснил, что переболевшим людям с высоким титром антител врачи не рекомендуют прививаться. С момента выздоровления может пройти больше установленного Минздравом срока в шесть месяцев, но высокий титр при этом сохранится.

Ранее правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении контроля QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте и общественных местах. Предлагаемые меры связаны со сложной ситуацией с COVID-19 и будут действовать до 1 июня 2022 года.

Как сообщалось, Совет Федерации готов в первоочередном порядке рассмотреть законопроекты о введении QR-кодов. Документ могут принять уже 19 ноября. Инициатива сначала должна пройти три чтения в Государственной думе.