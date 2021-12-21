Раскрыта схема обмана туристов из РФ на фоне распространения «омикрона»

В Сети рассказали о новой схеме обмана российских туристов, не сумевших вернуться на родину из-за новых ограничений на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает Телеграм-канал Shot. Мошенники представляются послами и предлагают туристам доставить их домой по выгодной цене. После получение денег злоумышленники исчезают, а путешественникам так и не удаётся вернуться.

Москвичка Елена отдыхала в Южной Африке и должна была прилететь домой 28 ноября. Однако из-за нового штамма коронавируса рейс отменили. Туристка стала искать варианты выхода из ситуации и познакомилась с другими россиянами, не сумевшими покинуть ЮАР. Они добавили её в чат в Telegram «Посольство РФ в ЮАР», где обсуждали, как вылететь из страны.

И вдруг «в чат ворвался» сам «посол России в Эфиопии», так он представился. Официальное лицо сообщило, что выход есть, — он знает некоего Сергея Макарова, у которого есть недорогие билеты до РФ, — рассказала жительница столицы.

Москвичка перевела деньги мужчине на карту, но тот сразу перестал выходить на связь. Билеты женщина так и не получила. В итоге ей всё-таки удалось вернуться домой, где она обратилась в полицию.

Новый штамм коронавируса выявили в ЮАР 11 ноября под кодом B.1.1.529, который назвали греческой буквой «омикрон». Сообщается, что новый вид COVID-19 легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, но, по некоторым сведениям, может обходить иммунитет переболевших остальными штаммами. Из-за стремительного распространения штамма многие страны ввели ограничения на пересечение границ и отменили авиаперелёты.