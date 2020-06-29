В Сети обсуждают пророчество о «конце света» из-за неизлечимой болезни

https://static.news.ru/photo/b74cbcca-ba05-11ea-8864-fa163e074e61_660.jpg Фото: @sylvia_browne/Twitter

Интернет-пользователи вспомнили о пророчестве экстрасенса из США Сильвии Браун, которая ещё в 2008 году предсказала наступление «конца света» из-за возникновения неизлечимого заболевания.

Согласно пророчеству, опубликованном на одном из каналов «Яндекс.Дзен», новый недуг, похожий на пневмонию, появится около 2020 года. Он будет поражать лёгкие и бронхи человека. При этом болезнь, лекарство для лечения которой так и не найдут, исчезнет также внезапно, как и возникнет. В связи с этим люди перестанут искать необходимый препарат и расслабятся, однако это станет ошибкой, так как через десять лет заболевание вернётся.

Также Браун назвала эпидемию «концом света», при этом уточнив, что к полному исчезновению человечества она не приведёт. Кроме того, после повторного появления недуг исчезнет окончательно, передают argumenti.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее юный астролог из Индии Абигья Ананд, который летом 2019 года предсказал миру пандемию коронавируса, рассказал о новом глобальном испытании. По его словам, оно произойдёт в ближайшие месяцы. На этот раз к словам 14-летнего подростка взрослые прислушались более внимательно.