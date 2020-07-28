В Санкт-Петербурге откроется первый в России хоспис для «молодых взрослых»

https://static.news.ru/photo/dbc8cbb0-d0ef-11ea-b5a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге планируется открытие первого в России хосписа для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева по итогам его встречи с протоиереем Александром Ткаченко, который руководит петербургским детским хосписом.

Сотрудники петербургского детского хосписа несколько лет трудились над формированием системы паллиативной помощи. И мы приступаем к реализации нового проекта — создаём первый в России хоспис для «молодых взрослых», — сообщил Ткаченко, слова которого приводятся в сообщении.

По данным властей Санкт-Петербурга, благотворительный фонд «Детский хоспис» получает здание бывшего санатория «Малютка» в Пушкино, которое будет перестроено под хоспис на 18 мест для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Фонд собирается инвестировать в проект 400 млн рублей. Передача учреждения городу должна состояться в конце 2021 года.

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