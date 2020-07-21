Учёные нашли способ выявлять рак за четыре года до его проявления

https://static.news.ru/photo/33be78c8-cb6a-11ea-b6f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Американские и китайские учёные разработали метод обнаружения пяти форм рака за четыре года до появления первых признаков по анализу крови.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. Разработанный тест получил название PanSeer. Благодаря ему стало возможным выявление на самых ранних стадиях рака желудка, пищевода, лёгкого и печени, а также колоректального рака.

Исследование проводилось с 2007 по 2017 год, в нём приняли участие более 120 тыс. человек, регулярно сдававших анализы крови. Полученные более 1,6 млн образцов крови сейчас хранятся в архиве Университета Фудань в Китае.

По словам одного из авторов статьи, профессора и заведующего кафедрой биоинженерии в Калифорнийском университете в Сан-Диего Кунь Чжана, цель исследования — использование теста для регулярных анализов крови во время ежегодных медосмотров, передаёт РИА Новости.

Ближайшая цель — проверить людей с более высоким риском на основе семейной истории, возраста или других факторов, — поделился он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра имени Логинова Константин Титов пояснил, как часто следует проходить медицинское обследование на наличие онкологических заболеваний. По его словам, как правило, рак является болезнью людей пожилого возраста. При этом нет никакой необходимости проходить обследование ежегодно.