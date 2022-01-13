В РУДН объяснили пользу от передачи контроля за оружием из Росгвардии в МВД

Вернуть контроль за гражданским оборотом оружия МВД РФ действительно стоит, так как это избавит от путаницы при взаимодействии между двумя ведомствами — Министерством внутренних дел и Росгвардией, рассказал NEWS.ru заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия доцент РУДН Сергей Зайнуллин. Таким образом он прокомментировал соответствующее предложение председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Эксперт напомнил, что сейчас при оформлении лицензии на хранение оружия гражданину приходится обращаться сразу в две силовые структуры — МВД РФ и Росгвардию.

Так будет эффективнее. Сейчас гражданин, получая лицензию на хранение оружия и при дальнейшем владении, находится и под контролем лицензионно-разрешительного органа Росгвардии, и под контролем участковых [МВД РФ]. Ему нужно обращаться в Росгвардию и проходить проверку участковым места хранения — сразу в два ведомства. Лучше, чтобы всё это взаимодействие осуществлялось в рамках одного ведомства, чтобы не было путаницы в межведомственном взаимодействии, — подчеркнул Зайнуллин.

Накануне Бастрыкин отметил необходимость вернуть из Росгвардии в МВД контроль за оборотом оружия и патронов. Инициатива объясняется рядом происшествий в учебных заведениях. Руководитель СК РФ объяснил, что инициативы в настоящее время находятся на этапе межведомственного обсуждения.