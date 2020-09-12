В РПЦ рассказали, с каким мошенничеством сталкиваются священники

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Интернет-мошенники придумали новую схему обмана священников, сообщил пресс-секретарь Георгиевского монастыря Русской православной церкви в Гетшендорфе (Германия) иеромонах Венедикт (Кочергин).

По его словам, жертвами злоумышленников становятся не только обычные верующие, но и священники. Часто мошенники представляются прихожанами.

Многие из нас, кто сегодня присутствует в социальных сетях, так или иначе сталкивались с таким подходом: «Ой, батюшка, да у меня такая ситуация: муж бросил, одна, 85 детей, ещё 14 на подходе — если вы мне сейчас не поможете, то я завтра умру», — сказал он во время Международной конференции в Переславле «Мошенничество в сети Интернет: вызовы и угрозы христианскому присутствию в виртуальном пространстве».

Иеромонах отметил, что мошенники любят давить на чувство жалости и священнического долга оказать помощь или на потребность в финансах на церковные нужды. В пример он привёл частую схему, когда мошенник представляется состоятельным жителем другой страны, который хочет сделать крупное пожертвование, но биткоином.

Я вас научу, это несложно: зарегистрируетесь по этой ссылочке, данные своей карточки введёте — и деньги поступят«. Тем самым выуживаются номер кредитной карты и код, — пояснил он.

Венедикт добавил, что многим его коллегам поступают такие предложения. Однако есть второй популярный способ обмана: предложение церковной утвари или облачений «под видом магазина».

Развелось достаточно много страничек, которые называются, например, «Церковная лавка» или «Облачения» и предлагают вам облачения, «цена — в личку», — сообщил Иеромонах.

Он уточнил, что во время онлайн-оплаты злоумышленники выясняют банковские данные или продают товар с большой скидкой, но не отправляют покупку. С живущими на Западе священниками, отметил Венедикт, это чаще происходит, потому что их считают более богатыми. Часто такие действия совершаются с территории России, Украины, Молдовы, передаёт РИА Новости.

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