РПЦ рассказала об опасной «психоереси»

Представители Русской православной церкви (РПЦ) заявили о новой проблеме в религиозно-общественной жизни — смешении священнического служения с коммерческой психологической практикой. Об этом заговорили участники международной конференции «Мошенничество в сети Интернет: вызовы и угрозы христианскому присутствию в виртуальном пространстве» в пятницу в Переславле-Залесском.
Это когда православное вероучение подменяется каким-то новомодным учением и встречает радостную отдачу от аудитории, но при этом выдаётся за православное вероучение. В первую очередь, речь идёт о подмене православного вероучения — психологическим, — заявил настоятель Никольского храма в Павшинской пойме иерей Павел Островский.
По его словам, подобная деятельность является мошенничеством и пассивным обманом,
По мнению Островского, идёт подмена пастырской и миссионерской деятельности — психологическим консультированием. Во время исповеди человек играет роль священника, а за пределами церкви — «продаёт» консультации после курсов психологии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен