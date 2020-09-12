РПЦ рассказала об опасной «психоереси»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Представители Русской православной церкви (РПЦ) заявили о новой проблеме в религиозно-общественной жизни — смешении священнического служения с коммерческой психологической практикой. Об этом заговорили участники международной конференции «Мошенничество в сети Интернет: вызовы и угрозы христианскому присутствию в виртуальном пространстве» в пятницу в Переславле-Залесском.

Это когда православное вероучение подменяется каким-то новомодным учением и встречает радостную отдачу от аудитории, но при этом выдаётся за православное вероучение. В первую очередь, речь идёт о подмене православного вероучения — психологическим, — заявил настоятель Никольского храма в Павшинской пойме иерей Павел Островский.

По его словам, подобная деятельность является мошенничеством и пассивным обманом, пишет РИА Новости. По мнению священнослужителя, это очень серьёзная проблема. В качестве примера он привёл США, где давно появился термин «психоересь», протестанты-консерваторы бьют тревогу, так как Священное Писание почти полностью заменили психологией, а пасторы начали называть себя коучами или консультантами.

По мнению Островского, идёт подмена пастырской и миссионерской деятельности — психологическим консультированием. Во время исповеди человек играет роль священника, а за пределами церкви — «продаёт» консультации после курсов психологии.