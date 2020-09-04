Митрополит Иларион считает неудачной затеей гибрид военной формы и рясы

https://static.news.ru/photo/f34d58f0-ef8f-11ea-a84e-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Иларион Фото: АГН «Москва»

Войсковые священники не нуждаются в специальном богослужебном облачении для боевых условий. Священнослужители могут переодеваться в обычную униформу военных, считает председатель синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Ранее в СМИ появились публикации, что на форуме «Армия-2020» представили камуфляжные полевые облачения для священников в армии и церковные свечи цвета хаки. В РПЦ скептически отнеслись к этим идеям.

Создание некоего гибрида военной формы и священнической одежды мне представляется крайне неудачной затеей, — цитирует Илариона ТАСС.

Он добавил, что у священников уже есть облачение, сформированное веками, в котором они и исполняют свои обязанности по отношению к военнослужащим. Кроме того, в боевых условиях священнослужители могут переодеваться в обычную униформу военных.

Как писал NEWS.ru, протоиерей Вячеслав Баскаков из Тверской епархиальной научной библиотеки объяснил свою любовь к брендовым вещам желанием воссоздать наряды батюшек XVIII–XIX веков. По словам священника, он изучал историю РПЦ и обратил внимание на красивую одежду духовенства прошлого. Его «потянуло к этому», и на основе этого возник его стиль.