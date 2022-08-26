В РПЦ предложили обсудить законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ Патриарх Кирилл предложил Володину публично обсудить законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Патриарх всея Руси Кирилл обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, предложив ему обсудить в публичном пространстве законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, сообщает думский Telegram-канал. В обращении предстоятеля РПЦ он дал положительную оценку проекту федерального закона, указав на его актуальность. Церковный глава также высказался в поддержку данной инициативы.

Патриарх Кирилл обратился к Вячеславу Володину с предложением организовать публичное обсуждение законопроекта о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. <...> В своем обращении патриарх положительно оценил проект федерального закона, его актуальность и высказался в поддержку этой инициативы, — сказано в сообщении.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.

Позже в Госдуму внесли поправки к законопроекту о пропаганде ЛГБТ. Теперь продвигать подобные ценности могут запретить среди россиян любого возраста. Руководитель исследовательского центра «Дискурс», социолог Роман Кузнецов считает, что подобную идею мог предложить политик, который «хочет выстроиться в очередь» к Володину.