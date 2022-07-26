Запрет пропаганды ЛГБТ объяснили стремлением выслужиться перед Володиным Социолог Кузнецов объяснил запрет пропаганды ЛГБТ стремлением выслужиться перед Володиным

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Вячеслав Володин

В Госдуму внесли поправки к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, теперь продвигать подобные ценности могут запретить среди россиян любого возраста. Руководитель исследовательского центра «Дискурс», социолог Роман Кузнецов считает, что подобную идею мог предложить политик, который «хочет выстроиться в очередь» к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В разговоре с «Царьградом» он подчеркнул, что проблему пропаганды ЛГБТ в России можно назвать искусственной.

Я считаю, что проблема во многом искусственна. Видимо, кто-то просто хочет выстроиться в очередь к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, который заявил, что нужно запретить окончательно подобную пропаганду, и просто показать, какой он хороший, — предположил Кузнецов.

Он напомнил, что в России уже приняли законопроект, который запрещает пропаганду ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних. Социолог убежден, что новые поправки — это попытка отвлечь внимание от более значимых проблем. Кузнецов назвал законодательную инициативу вредной, потому что пропаганда нетрадиционной ориентации приравнивается к семейным ценностям.

Это то же самое, что говорить: надо запретить пропаганду алкоголизма и сохранить семейные ценности. То есть этот закон предлагают люди, которые вообще не понимают, что такое семейные ценности, — высказался социолог.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.